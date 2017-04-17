Происшествия
Источник: РИА "Новости"
10:05, 17 Апреля 2017 Версия для печати

Иностранные журналисты не могут вылететь из КНДР более 6 часов

Два рейса в Китай и один в Россию задерживают в аэропорту Пхеньяна 16 января более, чем на 6 часов.

Как сообщает корреспондент РИА «Новости», около 200 иностранных журналистов, приглашенных в КНДР на парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, не могут вылететь из Пхеньяна. Рейс в Пекин, который должен был вылететь в 8:30 утра (3:00 по Москве), задержан на почти на семь часов. Отмечается, что именно на этом рейсе должны были вылететь большинство приглашенных на парад журналистов. Изначально представителям прессы сообщили, что самолет не может вылететь из-за плохих погодных условий.

Рейс в китайский город Шиньян должен был вылететь из Пхеньяна в 08.35 по местному времени (3:05 по Москве), однако не вылетел до сих пор. Предполагаемое время вылета неизвестно.

Самолет во Владивосток должен был улететь из Пхеньяна в 12:30 по местному времени (7:00 по Москве), но его также задерживают.

Представители аэропорта не объясняют, в чем причина задержки всех трех рейсов.

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