Происшествия
Источник: РИА "Новости"
13:31, 17 Апреля 2017 Версия для печати

ФСБ изъяла крупную партию оружия и наркотиков из ЕС и Украины

Российские спецслужбы перекрыли крупный канал поставок оружия и взрывчатки из Евросоюза и Украины.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ России, сотрудникам спецслужб удалось пресечь деятельность преступной группировки, которая занималась поставками боеприпасов и взрывчатки в Россию с территории Европы и Украины.

«ФСБ совместно с МВД России пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, причастной к организации канала поставок средств поражения из стран Евросоюза и Украины в РФ. В 24 субъектах РФ в отношении 54 ранее выявленных и задокументированных членов указанной группы осуществлены необходимые следственные действия», — сообщили в ведомстве.

В общей сложности сотрудники ФСБ изъяли у задержанных более 230 единиц огнестрельного оружия. Некоторые «стволы» представляют собой раритетное оружие времен Великой Отечественной войны, «подготовленное к восстановлению боевых характеристик».

У преступников было изъято 18 пулеметов, 43 автомата, 29 пистолетов-пулеметов, 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов, пишет РИА «Новости».

Кроме того, спецслужбы изъяли авиационную пушку времен Великой Отечественной, более 16 тысяч боеприпасов, 15 ручных осколочных гранат, 21 килограмм взрывчатки и наркотики.

В ходе спецоперации была пресечена деятельность трех подпольных мастерских.

Расследование данного дела и мероприятия по перекрытию каналов поставки оружия в Россию продолжаются.

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