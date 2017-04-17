Происшествия
Источник: ТАСС
09:28, 17 Апреля 2017 Версия для печати

Четверо детей отравились угарным газом при пожаре в храме в ЦАО

В результате пожара в Храме Илии Пророка в центре Москвы пострадали четверо детей.

Как пишет ТАСС со ссылкой на столичное управление МЧС, пожар произошел в ночь на понедельник, 17 апреля, в здании храма по адресу улица Ильинка, дом 3/8, строение 2 в Тверском районе Центрального административного округа Москвы.

В результате ЧП пострадали четверо детей. Сообщается, что они отравились угарным газом и были госпитализированы.

Всего в ходе тушения пожара из храма были эвакуированы шесть человек.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров, в настоящий момент пожар полностью ликвидирован.

По данным МЧС, причиной ЧП стало загорание электрокабеля и обшивки в электрощите.

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