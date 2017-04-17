2,2 кг тротила и патроны нашли в подвале дома в Иркутске

Во время уборки в подвале жилого дома в Иркутске обнаружили взрывчатку и боеприпасы.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в последнее время в России участились случаи применения взрывчатки в ходе бытовых конфликтов.

Как сообщает веб-издание Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в доме №5 в Первомайском микрорайоне Иркутска сотрудники управляющей компании случайно обнаружили склад боевых припасов. Во время уборки в подвале здания были найдены тротиловые шашки массой 2,2 килограмма, две упаковки патронов калибра 5,45 для автомата Калашникова и две гранаты.

Из дома были эвакуированы 70 жильцов, найденные боеприпасы были изъяты. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются личности владельцев взрывчатки и оружия.