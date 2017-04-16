Жену подозреваемого в покушении на Кадырова Ямадаева допросили в Москве

Старопромысловский суд заочно арестовал Ису Ямадаева по подозрению в покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Старопромысловский суд Грозного вынес решение о заочном аресте Исы Ямадаева, он также объявлен в международный розыск по подозрению в покушении на Рамзана Кадырова. При этом, как отмечает источник агентства, события вокруг Ямадаева разворачиваются «стремительно», а следственные действия ведутся без участия представителей обвиняемого.

Кроме того, несмотря на то, что Ямадаев является действующим служащим Минобороны, следователи в Чечне отказываются передавать дело в военное следствие, как это положено по закону.

Источник также сообщил о том, что часть своей работы чеченские силовики перенесли в московский регион. Так, например, в Одинцово они задержали жену Ямадаева и его племянника, доставили в ОВД и устроили допрос без адвокатов. Силовики пытались узнать, где находится Ямадаев, хотя, как отмечает источник, он находится под государственной защитой — как лицо, на которое готовилось покушение. Кроме того, как действующий военнослужащий, он сообщает о своем местонахождении в Центр госзащиты МВД РФ и командование воинской части. По данным источника, близких Ямадаева отпустили только после вмешательства адвокатов.

По данным следствия, Ямадаев вступил в сговор со своим экс-охранником Азизом Альвиевым, «направленный на организацию и совершение убийства» Рамзана Кадырова. Оба участника должны были получить по $100 тысяч за совершение преступления. В сговоре, по информации следователей, принимали участие экс-боец батальона «Восток» Беслан Закараев и его сосед Шамхан Магомадов. «Однако указанные лица не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как Альвиев, Закараев и Магомадов были задержаны сотрудниками МВД Чеченской Республики».

Источник подчеркивает, что все обвинения строятся на показаниях Магомедова, Закраева и Альвиева, в которых много нестыковок. «Например, Альвиев говорит, что встретился с Ямадаевым для обсуждения «заговора» в мае 2016 года в Подмосковье, однако в это время Иса вообще отсутствовал в России», — уточняет источник.