Происшествия
Источник: CNN Turks
13:29, 16 Апреля 2017 Версия для печати

Двое погибли в перестрелке в турецкой школе во время референдума

На избирательном участке в сельской школе в Турции между группой людей произошел вооруженный конфликт.

Как сообщает CNN Turk, инцидент произошел 16 апреля в школе, расположенной в 30 км от турецкого города Чермик в провинции Диярбакыр. Между несколькими местными жителями произошла потасовка, которая переросла в перестрелку. В результате двое человек погибли, один оказался ранен.

Причины произошедшего не называются, сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту случившегося.

Напомним, в воскресенье в Турции проходит референдум о внесении поправок в Конституцию страны, предложенных президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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