Происшествия
Источник: 360
14:58, 16 Апреля 2017 Версия для печати

Две пары электронных часов и 16 мобильных украли у курьера в ЦАО

14 апреля в центре Москвы четверо неизвестных похитили у курьера интернет-заказ на 1,2 млн рублей.

Телеканал «360» со ссылкой на ГУ МВД по Москве сообщает о том, что инцидент произошел в одном из офисов на Новинском бульваре в ЦАО столицы. Курьер привез интернет-заказ по указанному адресу, но четверо злоумышленников похитили у него две пары электронных часов и 16 сотовых телефонов на сумму 1,2 миллиона рублей.

Отмечается, что курьера заперли в одной из комнат. Отпустили его только в 00:10 15 апреля.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции начали поиск злоумышленников.

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Карпухина Мария

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