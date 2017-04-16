Две пары электронных часов и 16 мобильных украли у курьера в ЦАО

14 апреля в центре Москвы четверо неизвестных похитили у курьера интернет-заказ на 1,2 млн рублей.

Телеканал «360» со ссылкой на ГУ МВД по Москве сообщает о том, что инцидент произошел в одном из офисов на Новинском бульваре в ЦАО столицы. Курьер привез интернет-заказ по указанному адресу, но четверо злоумышленников похитили у него две пары электронных часов и 16 сотовых телефонов на сумму 1,2 миллиона рублей.

Отмечается, что курьера заперли в одной из комнат. Отпустили его только в 00:10 15 апреля.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции начали поиск злоумышленников.