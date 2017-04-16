Депутат ГД от Чечни пообещал возмездие журналистам "Эха Москвы"

Радиостанция «Эхо Москвы» 15 апреля пожаловалась на угрозы в свой адрес после поддержки «Новой газеты».

Sobesednik.ru ранее писал о том, что главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов выразил солидарность с коллегами из «Новой газеты», которые освещали проблему гомосексуалистов в Чечне, а также призвал следователей и полицию отреагировать на поступающие редакции угрозы из-за их публикаций. Кроме того, Венедиктов сравнил угрозы от чеченских властей и духовенства с угрозами ИГИЛ.

В субботу, 15 апреля, на сайте «Эха Москвы» появилась информация о том, что угрозы начали поступать в адрес журналистов издания после того, как Венедиктов сравнил угрозы представителей Чечни с угрозам ИГИЛ. Радиостанция приводит слова муфтия Чечни Салаха Межиева, который, комментируя слова Венедиктова, заявил, что «такое нельзя забыть и оставить без внимания». Муфтий пообещал, что «шайтаны по всей строгости закона ответят за клевету».

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев в интервью агентству «Грозный-информ» назвал Венедиктова «врагом России». «Сравнивать с ИГИЛ регион, который победил терроризм, могут только явные враги России, которые пытаются подорвать стабильность страны изнутри, — сказал депутат. — Таких, даже на коленях стоящих, опасно прощать. Бог видит все, справедливое возмездие, которого вы так боитесь, действительно существует и никому его не избежать».

Кроме того, Саралиев призвал извиниться за сказанные в адрес чеченских властей слова «для спасения собственных душ».

«Исламское государство» (или ИГ, ИГИЛ) — террористическая орагнизация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.