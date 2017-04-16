Происшествия
Источник: ТАСС
12:29, 16 Апреля 2017 Версия для печати

Человек погиб в квартире с горящей мебелью на севере Москвы

Утром 16 апреля в квартире не севере Москвы произошел пожар. В результате погиб человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Москве, квартира загорелась на 9-м этаже в доме 5 по улице Приорова в районе Коптево САО Москвы. Личные вещи и мебель горели на площади 30 квадратных метров.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе пожарных удалось не допустить распространение огня, в 09:50 [утра] пожар был ликвидирован, — сказали в ведомстве. — В результате происшествия один человек погиб».

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Карпухина Мария

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