1 погиб и 12 пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушкой

В ночь на 16 апреля в Кировской области столкнулись микроавтобус и легковая машина.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Кировской области, ДТП произошло около 3:15 часов в ночь на воскресенье на 16-м километре автодороги Киров — Советск. По предварительным данным, водитель «Мерседес» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Форд».

«Один пассажир в микроавтобусе погиб, оба водителя, а также 10 пассажиров травмировались», — рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что причины аварии выясняются.