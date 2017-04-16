Происшествия
Источник: Интерфакс
09:58, 16 Апреля 2017 Версия для печати

1 погиб и 12 пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушкой

В ночь на 16 апреля в Кировской области столкнулись микроавтобус и легковая машина.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Кировской области, ДТП произошло около 3:15 часов в ночь на воскресенье на 16-м километре автодороги Киров — Советск. По предварительным данным, водитель «Мерседес» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Форд».

«Один пассажир в микроавтобусе погиб, оба водителя, а также 10 пассажиров травмировались», — рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что причины аварии выясняются.

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Карпухина Мария

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