Под Москвой взяли борца из Греции, угонявшего элитное авто

В Московской области задержали члена сборной Греции по вольной борьбе, подозреваемого в угоне автомобилей.

ТАСС со ссылкой на источник в полиции сообщает, что 31-летнего спортсмена из Греции Георгиоса Пападопулоса задержали по подозрению в угоне элитных автомобилей. Точно известно, что грек может быть причастен к угону автомобиля в районе Марфино СВАО Москвы.

Пока неизвестно, какую меру пресечения избрали в отношении Пападопулоса.

Отмечается, что спортсмен приезжал в РФ на совместные тренировки с российскими борцами.