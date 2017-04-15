Происшествия
Источник: ТАСС
16:16, 15 Апреля 2017 Версия для печати

Под Москвой взяли борца из Греции, угонявшего элитное авто

В Московской области задержали члена сборной Греции по вольной борьбе, подозреваемого в угоне автомобилей.

ТАСС со ссылкой на источник в полиции сообщает, что 31-летнего спортсмена из Греции Георгиоса Пападопулоса задержали по подозрению в угоне элитных автомобилей. Точно известно, что грек может быть причастен к угону автомобиля в районе Марфино СВАО Москвы.

Пока неизвестно, какую меру пресечения избрали в отношении Пападопулоса.

Отмечается, что спортсмен приезжал в РФ на совместные тренировки с российскими борцами.

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Ушаков Олег

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