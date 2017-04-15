Происшествия
Источник: ТАСС
17:04, 15 Апреля 2017 Версия для печати

Иномарка после аварии сбила трёх пешеходов на остановке в ЗАО

Как минимум три человека пострадали в результате аварии с участием трёх иномарок в Москве.

ТАСС сообщает, что ДТП произошло около 15:30 возле дома 12 по Багратионовскому проезду в районе Филёвский Парк ЗАО столицы.

После столкновения Toyota, KIA и Chevrolet (такси) одна из машин врезалась в пешеходов на остановке общественного транспорта.

В результате аварии как минимум три человека пострадали. На месте происшествия работают врачи и полицейские. Движение в районе Багратионовского проезда затруднено.

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Ушаков Олег

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