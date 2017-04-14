Жителю РФ дали 5 лет за попытку стать полевым врачом боевиков

Врача из Хабаровского края приговорили к пяти годам колонии за попытку примкнуть к террористам в Сирии.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление ФСБ России по Хабаровскому краю, сотрудника одной из районных больниц региона родом из поселка Де-Кастри обвинили в попытке вступить в ряды сирийских террористов. По данным ФСБ, в 2015 году мужчина начал просматривать в интернете запрещенные ролики, касающиеся деятельности террористических организаций. Вдохновившись их идеями, россиянин решил отправиться в Сирию и вступить в ряды боевиков в качестве полевого врача.

«При этом он осознавал общественную опасность и противоправный характер своего поступка, тем не менее, стал искать возможность выехать в Сирийскую Арабскую Республику», — сообщили в ведомстве.

Следователи выяснили, что в июле 2016 года подсудимый приобрел билеты на самолет до Турции, где собирался пересечь сирийскую границу. Однако, не успев осуществить задуманное, он был задержан сотрудниками ФСБ.

Суд признал врача виновным и приговорил его к пяти годам заключения в колонии строгого режима.