Водитель BMW госпитализирован после ДТП с автобусом в СВАО

На северо-востоке Москвы утром 14 апреля автомобиль марки BMW столкнулся с пассажирским автобусом.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», ДТП произошло около 8:20 утра у дома 36 на Изумрудной улице в Лосиноостровском районе СВАО столицы. BMW врезался в пассажирский автобус, в результате аварии пострадал один человек.

«Вести.ru» пишет о том, что иномарка врезалась в автобус во время совершения маневра. Отмечается, что после столкновения с автобусом BMW врезалась в светофор. Водителя легкового авто с травмами госпитализировали. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.