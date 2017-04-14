Происшествия
17:50, 14 Апреля 2017 Версия для печати

Водитель BMW госпитализирован после ДТП с автобусом в СВАО

На северо-востоке Москвы утром 14 апреля автомобиль марки BMW столкнулся с пассажирским автобусом.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», ДТП произошло около 8:20 утра у дома 36 на Изумрудной улице в Лосиноостровском районе СВАО столицы. BMW врезался в пассажирский автобус, в результате аварии пострадал один человек.

«Вести.ru» пишет о том, что иномарка врезалась в автобус во время совершения маневра. Отмечается, что после столкновения с автобусом BMW врезалась в светофор. Водителя легкового авто с травмами госпитализировали. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.

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Карпухина Мария

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