Происшествия
Источник: ТАСС
09:07, 14 Апреля 2017 Версия для печати

В Петербурге пострадавшего при взрыве юношу ввели в кому

В Санкт-Петербурге подросток получил тяжелые травмы после того, как в его руках взорвался неизвестный предмет.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что петербургский суд арестовал курсанта военной академии по подозрению в помощи террористам. Также ранее были арестованы семь уроженцев Киргизии и Узбекистана, обвиняемые в вербовке граждан в ряды террористов. Их также подозреваеют в пособничестве террористу, устроившему взрыв в метро Санкт-Петербурга.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вечером 13 апреля юный петербуржец пострадал в результате взрыва. Трагический случай произошел около 18:40 возле дома №4 по проспекту Кима в Василеостровском районе города. По данным полиции, подросток шел по улице и внезапно взял в руки неустановленный предмет, который при этом сдетонировал.

Юноша получил тяжелые травмы и был доставлен в Детскую городскую больницу номер 2. Главврач медучреждения Автандил Микава рассказал ТАСС, что состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.

«Он находится у нас в больнице в тяжелом состоянии, у него был шок второй степени, сейчас он в операционной. У него травма обеих конечностей верхних. Состояние его крайне тяжелое», – рассказал медик.

В настоящее время Следственный комитет Петербурга расследует обстоятельства случившегося, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

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