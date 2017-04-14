Полиция ищет вора, похитившего икону XIX века из храма в ЦАО

Из храма преподобного Пимена Великого в Москве неизвестный во время службы похитил икону XIX века.

Как сообщает РИА «Новости», неизвестный похитил икону XIX века «Усекновение главы Иоанна Крестителя» из храма преподобного Пимена Великого, находящегося на Нововоротниковском переулке в Тверском районе ЦАО Москвы.

«Мы не знаем точно, в какой момент украли икону. Предположительно, это произошло вчера (13 апреля — прим. Sobesednik.ru) вечером или сегодня (14 апреля) утром во время службы», — сказали агентству в храме.

Полиция ищет вора.