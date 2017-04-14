Пенсионеры атаковали штаб Навального в Краснодаре и украли стикеры

Участники общественного движения «Социальная справедливость» 14 апреля атаковали штаб Навального в Краснодаре.

На YouTube-канале краснодарского штаба Алексея Навального появилось видео, на котором запечатлены пенсионеры, ворвавшиеся в штаб 14 апреля в футболках с надписью «Только Путин». В подписи к видео уточняется, что пенсионеры являются участниками общественного движения «Социальная справедливость».

На записи видно, как одна из пенсионерок призывает работников штаба «не агитировать нашу молодежь» и детей. «Мы только предупреждаем: мы не позволим вам здесь находиться. Краснодар — это путинский город, и нам Навального не нужно», — сказала активистка.

Как утверждают представители штаба, пенсионеры «в большом количестве» украли стикеры и наклейки.