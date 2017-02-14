В Пакистане жениха расстреляли по заказу невесты после свадьбы

В Пакистане девушку арестовали по обвинению в организации покушения на своего жениха.

Как сообщает издание Daily Pakistan, инцидент произошел в городе Лахор провинции Панджаб на востоке Пакистана.

Когда молодой новобрачный возвращался домой после свадебного торжества, его автомобиль обстреляли двое неизвестных, проезжавшие мимо на мотоцикле. Пострадавший с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу, его состояние врачи оценивают как критическое. Нападавшим удалось скрыться.

Отец жениха подал заявление в полицию и утверждает, что за покушением на его сына стоит его собственная невестка. Невеста пострадавшего была арестована, против нее возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает расследовать данное дело.