Происшествия
Источник: Daily Pakistan
16:01, 14 Февраля 2017 Версия для печати

В Пакистане жениха расстреляли по заказу невесты после свадьбы

В Пакистане девушку арестовали по обвинению в организации покушения на своего жениха.

Как сообщает издание Daily Pakistan, инцидент произошел в городе Лахор провинции Панджаб на востоке Пакистана.

Когда молодой новобрачный возвращался домой после свадебного торжества, его автомобиль обстреляли двое неизвестных, проезжавшие мимо на мотоцикле. Пострадавший с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу, его состояние врачи оценивают как критическое. Нападавшим удалось скрыться.

Отец жениха подал заявление в полицию и утверждает, что за покушением на его сына стоит его собственная невестка. Невеста пострадавшего была арестована, против нее возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает расследовать данное дело.

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Соловьева Екатерина

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