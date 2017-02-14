В Чебоксарах пьяная дочь зарезала пожилую мать во время ссоры

В Чувашии полиция задержала женщину, которая подозревается в убийстве своей матери на бытовой почве.

Как сообщает веб-портал «Pro Город» со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Чувашской Республике, инцидент произошел в ночь на 10 февраля в подъезде одного из жилых домов в Чебоксарах. По данным следствия, между 62-летней женщиной и ее 35-летней дочерью произошел конфликт. В момент ссоры с матерью женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, отмечают в СК.

Конфликт перерос в драку, в ходе которой дочь несколько раз ударила мать ножом в спину. В результате пожилая женщина скончалась на месте от полученных ранений.

В отношении преступницы возбуждено уголовное дело, женщина задержана и заключена под стражу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.