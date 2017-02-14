Трое собутыльников умерли, выпив метанол в Приамурье

В Амурской области три человека скончались от отравления спиртосодержащей жидкостью с содержанием метанола.

Об очередном трагическом случае отравления контрафактным алкоголем РИА «Новости» рассказали в пресс-службе регионального отделения СК РФ.

По данным следователей, 11 февраля двое жителей города Сковородино были госпитализированы в местную больницу в состоянии комы. Как стало известно позднее, накануне мужчины 1973 и 1967 годов рождения распивали алкоголь в квартире одного из домов. Вместе с ними спиртное употребляла женщина 1991 года рождения, ее тело было обнаружено в той же квартире.

Как сообщили в СК, все трое потерпевших «употребили спиртосодержащую жидкость с содержанием метанола». Доставленные в больницу мужчины скончались в лечебном учреждении вскоре после госпитализации.

По факту гибели граждан возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».