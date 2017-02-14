Происшествия
Источник: ИА "Народные новости"
12:24, 14 Февраля 2017 Версия для печати

Дайвер из РФ решил совершить последний заплыв и пропал на Бали

На Бали ищут пропавшего дайвера из Санкт-Петербурга, который отправился в заплыв и не вернулся.

Как сообщает ИА «Народные новости» со ссылкой на источник, 9 февраля на Бали пропал турист из Санкт-Петербурга. Сергей и его супруга Дарья должны были вернуться домой 10 февраля, однако накануне отъезда мужчина решил еще раз совершить заплыв с аквалангом. Он взял в номере отеля необходимое снаряжение и ушел, после этого его никто не видел.

По данным агентства, пропавший петербуржец занимался дайвингом профессионально и вместе с супругой организовывал прогулки и обучение яхтингу. На Бали вместе с родителями также отдыхала их маленькая 9-месячная дочь.

После пропажи Сергея его жена обратилась в полицию, поиски пропавшего продолжаются.

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Соловьева Екатерина

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