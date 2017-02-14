Члены ИГ получили до 14 лет тюрьмы за подготовку теракта в Москве

Суд Москвы огласил приговор фигурантам дела о подготовке теракта в Москве в 2015 году.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 11 октября 2015 года в Москве были задержаны двое преступников, признавшихся в подготовке терактов. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что задержать предполагаемых террористов московским спецслужбам помогли чеченские коллеги.

Как сообщает РИА «Новости», Московской окружной военный суд вынес приговор по делу о подготовке теракта в российской столице.

Двое фигурантов дела Аслан Байсултанов и Эльман Ашаев лишены свободы сроком на 14 и 12 лет соответственно, они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Их подельник Мохмад Межидов приговорен к 3 годам колонии общего режима.

Также суд приговорил двух первых подсудимых к штрафам в размере 400 и 350 тысяч рублей соответственно.

По данным следствия Байсултанов и Ашаев примкнули к террористической ячейке, которая является подразделением ИГИЛ [также ИГ или «Исламское государство» — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ].

В 2013 году молодые люди прибыли в Сирию, где, как утверждает следствие, «принимали участие в диверсионно-террористических акциях против законного правительства этой страны».

Вернувшись в Россию в том же году, Байсултанов и Ашаев приобрели оружие и боеприпасы, из которых позднее изготовили взрывчатку массой 4,9 килограмма. Подсудимые собирались совершить теракт в Москве, используя взрывчатое вещество и электродетонатор.