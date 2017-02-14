Брата Ким Чен Ына убили ядовитыми иглами в аэропорту Малайзии

Сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына убит в аэропорту Малайзии отравленными иглами.

О трагедии сообщило агентство Yonhap со ссылкой на анонимные источники. Также информацию о гибели Ким Чен Нама подтверждает южнокорейский кабельный телеканал Chosun, который ссылается на неназванный источник в правительстве. По данным СМИ, две неизвестные женщины напали на Ким Чен Нама в малазийском аэропорту и нанесли ему ранения при помощи игл, отравленных ядом. В результате брат северокорейского лидера скончался на месте.

Убийцам удалось скрыться с места преступления. Полиция Малайзии подозревает, что нападавшие были секретными агентами КНДР.

Ким Чен Нам – старший сын экс-главы КНДР Ким Чен Ира. Он долгое время проживал за рубежом, в частности в Макао.