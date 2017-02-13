Происшествия
Источник: Associated Press
06:56, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Жителей Калифорнии эвакуируют из-за промоины в водосбросе плотины

В США жителей районов у дамбы Оровилль в Калифорнии призвали к немедленной эвакуации из-за опасности прорыва воды.

Как сообщает Associated Press 12 февраля, из-за сильных дождей вода озера Оровилль, которое перекрыто плотиной, начала вытекать через резервный водосброс. Эксперты также выявили промоину в основном водосбросе размером 60 на 9 метров, которая продолжает увеличиваться, и эрозию.

По мнению специалистов, водосброс может разрушиться в ближайшие часы, поэтому жителей прилегающих к дамбе районов рекомендовано эвакуировать немедленно.

Отмечается, что дамба на озере Оровилль — одна из крупнейших в США.

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Карпухина Мария

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