Жителей Калифорнии эвакуируют из-за промоины в водосбросе плотины

В США жителей районов у дамбы Оровилль в Калифорнии призвали к немедленной эвакуации из-за опасности прорыва воды.

Как сообщает Associated Press 12 февраля, из-за сильных дождей вода озера Оровилль, которое перекрыто плотиной, начала вытекать через резервный водосброс. Эксперты также выявили промоину в основном водосбросе размером 60 на 9 метров, которая продолжает увеличиваться, и эрозию.

По мнению специалистов, водосброс может разрушиться в ближайшие часы, поэтому жителей прилегающих к дамбе районов рекомендовано эвакуировать немедленно.

Отмечается, что дамба на озере Оровилль — одна из крупнейших в США.