Водитель иномарки сломал дворнику обе руки молотком в ЦАО

В центре Москвы водитель BMW жестоко избил проходившего мимо дворника.

Как сообщает Life, в Пресненском районе ЦАО водитель BMW X5 совершил нападение на дворника. Работник коммунальной службы Барат Бангитов рассказал, что на него напал неизвестный, когда он возвращался домой с работы.

«Было уже темно, у машины стояли несколько молодых людей. Когда я проходил мимо, один из них вытащил из машины молоток и стал наносить удары. Я едва успевал закрывать лицо и голову руками», — рассказал журналистам пострадавший.

Очевидцы происшествия сообщили, что нападавший продолжал преследовать свою жертву от Спиридоновки до Бронной улицы, продолжая наносить ему удары. Лишь в тот момент, когда дворник упал на землю, преступник сел в машину и скрылся вместе со своими приятелями.

Потерпевший был доставлен в больницу с переломами обеих рук. По словам очевидцев, мужчина потерял много крови и находился в шоковом состоянии.

Сотрудники полиции установили личность нападавшего. По факту происшествия ведется расследование.