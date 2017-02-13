Происшествия
Источник: Российские СМИ
07:45, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Вертолет с экс-чиновником упал и затонул в Телецком озере на Алтае

Вечером 12 февраля вертолет Robinson потерпел крушение в Республике Алтай. На борту могли находиться пять человек.

Как пишет РИА «Новости», крушение произошло в 20:00 по местному времени (16:00 по Москве) в Турочакском районе на Алтае. Вертолет упал в Телецкое озеро.

По предварительным данным, на его борту находились пять человек, среди которых мог быть бывший чиновник и бизнесмен Анатолий Банных.

Глава Турочакского района Владислав Рябченко рассказал «Интерфаксу», что шансов на спасение у пассажиров и пилота воздушного суда мало. «Вертолет упал на незамерзающий участок озера, это осложняет поиски. Если бы он упал на лед, то найти конкретное место падение было бы проще, — считает Рябченко. — Однако шансов на спасение мало и в том и в другом случае. Погода во время крушения была сложной: шторм, сильный ветер».

Западно-Сибирское следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета.

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Карпухина Мария

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