Происшествия
Источник: ТАСС
11:57, 13 Февраля 2017 Версия для печати

В МО арестован бизнесмен, предлагавший 200 тысяч убийцам коллеги

Полиция Московской области помешала исполнению заказного убийства, задержав организатора покушения.

Как передает ТАСС со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк, полиция задержала 28-летнего жителя подмосковного Егорьевска, подозреваемого в организации заказного убийства. По данным правоохранителей, мужчина пытался расправиться с партнером по бизнесу, к которому у него возникла личная неприязнь.

Как рассказали в МВД, злоумышленник предлагал 200 тысяч рублей за убийство предпринимателя. Узнавшим об этом оперативникам удалось задержать преступника с поличным.

«В ходе проведения оперативных мероприятий в подмосковном Егорьевске при передаче части денежных средств в сумме 60 тысяч рублей оперативнику, выдававшему себя за исполнителя убийства, подозреваемый был задержан», — рассказала Волк.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области, суд уже постановил арестовать злоумышленника.

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Соловьева Екатерина

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