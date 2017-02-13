В Грузии священник пытался отравить больного патриарха цианидом

В Грузии задержан представитель патриархии, подозреваемый в покушении на католикоса-патриарха Илию II.

По данным телекомпании «Рустави 2», вечером 10 февраля в Тбилисском международном аэропорту был задержан руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны отец Георгий Мамаладзе. Как сообщает СМИ, он подозревается в попытке убийства патриарха всея Грузии Илии II. Об этом журналистам рассказал главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.

По его словам, Мамаладзе хотел отравить патриарха, пока тот находится на лечении в Германии.

«Как известно, Мамаладзе планировал отправится в Германию, где патриарх находился на лечении вместе с сопутствующими его лицами, и ему было необходимо ядовитое вещество до отъезда», — заявил Шотадзе.

О попытке покушения на патриарха следователям рассказал некий источник, утверждавший, что Мамаладзе попросил его помочь достать цианид, чтобы совершить покушение на главу грузинской церкви. Злоумышленник просил добыть для него яд как можно скорее и готов был за это заплатить.

По данным прокурора, при обыске во время задержания у Мамаладзе был обнаружен цианид натрия. Кроме того, в его квартире правоохранители нашли самодельное огнестрельное оружие и шесть боевых патронов.

Как отмечает СМИ, патриарх Грузии Илия II в настоящее время пребывает в одной из клиник Берлина, где успешно перенес операцию на желчном пузыре.

После известия о попытке покушения в Берлин вылетели сотрудники Службы государственной охраны для усиления безопасности патриарха.