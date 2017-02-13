Тело фаната игры Assassin's Creed нашли под окнами многоэтажки

13 февраля труп 19-летного юноши нашли у жилого многоэтажного дома на юге Москвы.

Как сообщает Life, тело молодого человека у подъезда его дома нашли прохожие. Они вызвали «скорую», которая, приехав на место происшествия, констатировала смерть юноши.

По данным издания, молодой человек покончил жизнь самоубийством. Сообщается, что он оставил предсмертную записку.

Члены семьи погибшего юноши сообщили Life, что он был фанатом игры компьютерной игры Assassin's Creed.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)