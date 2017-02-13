Тело безработного украинца нашел врач в BMW в центре Москвы

В припаркованном у дома в центре Москвы автомобиле врач нашел тело 47-летнего уроженца Украины.

Как сообщает АГН «Москва» 13 февраля, автомобиль BMW, в котором нашли труп, был припаркован на улице Антонова-Овсеенко в Пресненском районе ЦАО Москвы.

«В автомобиле BMW обнаружен труп 47-летнего безработного уроженца Украины, проживавшего в Москве в 3-м Митинском переулке. Тело обнаружил врач частной клиники», — сказал источник агентства.

Труп отправлен на экспертизу для установления причины смерти. Следователи начали проверку по факту произошедшего.