Происшествия
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
10:03, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Тело безработного украинца нашел врач в BMW в центре Москвы

В припаркованном у дома в центре Москвы автомобиле врач нашел тело 47-летнего уроженца Украины.

Как сообщает АГН «Москва» 13 февраля, автомобиль BMW, в котором нашли труп, был припаркован на улице Антонова-Овсеенко в Пресненском районе ЦАО Москвы.

«В автомобиле BMW обнаружен труп 47-летнего безработного уроженца Украины, проживавшего в Москве в 3-м Митинском переулке. Тело обнаружил врач частной клиники», — сказал источник агентства.

Труп отправлен на экспертизу для установления причины смерти. Следователи начали проверку по факту произошедшего.

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Карпухина Мария

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