Происшествия
Источник: "Интерфакс"
13:00, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Священник на иномарке сбил коллегу-пешехода во Владимире

Во Владимире священнослужитель на иномарке сбил другого священника, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

По данным агентства «Интерфакс», инцидент произошел 13 февраля на пересечении улиц Горького и Гастелло во Владимире. Автомобиль «Тойота Ленд Крузер», за рулем которого находился священник, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По данным СМИ, за рулем иномарки находился священнослужитель 1967 года рождения.

Как отмечает агентство, сбитый им молодой человек 1990 года рождения также является служителем церкви.

По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства инцидента устанавливаются.

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