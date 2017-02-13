Происшествия
17:02, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Сбивший коллегу священник превысил скорость на 30 км/ч

Владимирского священника, сбившего коллегу на пешеходном переходе, ранее штрафовали за нарушение ПДД.

Как ранее писал Sobesednik.ru, во Владимире иномарка, которой управлял священник, сбила пешехода. Пострадавший также оказался служителем церкви, он был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Как сообщает Life, виновником ДТП оказался 50-летний настоятель Никитского храма Владимирской епархии. По информации издания, ранее священник уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения — его неоднократно штрафовали за превышение скорости.

На перекрестке улиц Горького и Гастелло, где произошло ДТП, водителям не разрешается ехать со скоростью выше 40 км/ч, поскольку рядом находится школа.

Как отмечает портал, сбитый пешеход относится к той же епархии, что и виновник аварии. Водитель иномарки признал свою вину и подтвердил, что двигался со скоростью около 70 км/ч и не заметил пешехода.

По данным ТАСС, нарушивший ПДД священник временно отстранен от службы.

«Священнослужитель отстранен временно от несения службы и сейчас находится дома. После того, как следствие определит степень его виновности, состоится Епархиальный совет, на котором будет принято решение о его дальнейшем служении», — рассказал СМИ секретарь Владимирской епархии по внешнецерковным связям протоиерей Евгений Липатов.

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