Посетитель "Пятерочки" дал отпор вору с пистолетом в ЮВАО

Возле супермаркета «Пятерочка» на юго-востоке столицы неизвестный преступник обстрелял прохожего.

Как сообщает веб-издание Life, инцидент произошел в понедельник, 13 февраля, на улице Красноказарменной в районе Лефортово Юго-Восточного административного округа Москвы.

Неизвестный злоумышленник в маске около 16:00 напал на мужчину возле магазина «Пятерочка». Преступник потребовал отдать ему деньги и открыл стрельбу по прохожему, однако тот оказал ему сопротивление. После неудачной попытки грабежа злоумышленник скрылся с места преступления, сейчас его ищет полиция.