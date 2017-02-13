Поезд насмерть сбил девочку, переходившую пути в Подмосковье

В Подмосковье электропоезд насмерть сбил девочку-подростка, переходившую пути в неположенном месте.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, трагический случай произошел около 14:55 13 февраля возле станции Голицыно Белорусского направления МЖД.

14-летняя девочка погибла под колесами электрички, следовавшей из Кубинки в Москву. Поезд сбил ребенка, когда она пыталась пересечь железнодорожные пути в неположенном месте.

На месте происшествия работают следователи и оперативники, они выясняют обстоятельства произошедшего.