Происшествия
Источник: РИА "Новости"
17:11, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Поезд насмерть сбил девочку, переходившую пути в Подмосковье

В Подмосковье электропоезд насмерть сбил девочку-подростка, переходившую пути в неположенном месте.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, трагический случай произошел около 14:55 13 февраля возле станции Голицыно Белорусского направления МЖД.

14-летняя девочка погибла под колесами электрички, следовавшей из Кубинки в Москву. Поезд сбил ребенка, когда она пыталась пересечь железнодорожные пути в неположенном месте.

На месте происшествия работают следователи и оперативники, они выясняют обстоятельства произошедшего.

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Соловьева Екатерина

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