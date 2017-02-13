Мужчина взял в заложники мать и угрожает ей ножом под Белгородом

13 февраля в городе Губкин Белгородской области мужчина взял в заложников в жилом доме.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии, мужчина взял в заложники несколько человек.

«В настоящее время наши сотрудники ведут переговоры с злоумышленником. Точное количество заложников пока неизвестно», — сказали агентству.

По данным Life, мужчина взял в заложники свою мать. Издание пишет, что он удерживает ее на балконе собственной квартиры на втором этаже жилого дома и угрожает ей ножом. Кроме того, 26-летний злоумышленник потребовал предоставить ему питьевую воду и сигареты.