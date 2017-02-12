Происшествия
Источник: Life
14:05, 12 Февраля 2017 Версия для печати

Вагоны метро с проволокой вместо запчастей нашли в депо "Сокол"

Работники московского метрополитена нашли в депо «Сокол» пассажирские вагоны, детали которых обмотаны проволокой.

Как сообщает Life 12 февраля, работники столичного метро написали письмо в прокуратуру Московского метрополитена после того, как нашли в депо «Сокол» вагоны, где в качестве крепежа использовалась проволока. Работники метрополитена рассказали изданию, что проволоку могли применять для крепежа из-за отсутствия запчастей для вагонов.

«Нами написано письмо в прокуратуру, необходима проверка в отношении руководства метро, которое создаёт условия для нарушения технологии ремонтного процесса», — цитирует издание одного из сотрудников метро.

Отмечается, что нарушения были зафиксированы на фото.

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Карпухина Мария

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