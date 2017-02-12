Пятеро в Саратове заперли фельдшера "скорой" и требовали раздеться

11 февраля пятеро мужчин в Саратове вызвали скорую помощь и напали на приехавшую фельдшера.

Начальник пресс-службы Минздрава Саратовской области Александр Колоколов рассказал РИА «Новости» о том, что пятеро мужчин в Саратове напали на приехавшую на вызов 27-летнюю фельдшер. По словам Колоколова, мужчины вызвали «скорую» больному, у которого якобы случился гипертонический криз.

«На место выехала бригада, в квартиру поднялась 27-летняя фельдшер. Как только она зашла в квартиру, за ней закрыли дверь пятеро мужчин и сказали ей: "Раздевайся". Фельдшеру удалось вырваться, закрыться в ванной и по мобильному телефону вызвать полицию. В это время мужчины пытались выломать дверь», — рассказал Колоколов.

Он отметил, что медицинская помощь не понадобилась никому, кто находился в квартире.

Сейчас с фельдшером работают психологи.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ведомству при наличии оснований возбудить уголовное дело. По данным агентства, девушка написала заявление в полицию, проводится доследственная проверка.