Полиция ищет водителя BMW, избившего дворника молотком в Москве

В минувшую пятницу, 10 февраля, водитель BMW X5 напал с молотком на дворника ГБУ «Жилищник».

Как сообщает Life, 26-летний водитель иномарки несколько раз ударил 47-летнего дворника молотком по голове, после чего скрылся с места преступления. Дворника госпитализировали, сейчас врачи борются за его жизнь.

Полицейские ищут подозреваемого в преступлении. Они смогли установить адрес, по которому зарегистрирован водитель машины, но оказалось, что в квартире никто не живет. Предполагаемого преступника объявили в розыск.