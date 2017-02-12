Происшествия
Источник: Life
12:59, 12 Февраля 2017 Версия для печати

Полиция ищет водителя BMW, избившего дворника молотком в Москве

В минувшую пятницу, 10 февраля, водитель BMW X5 напал с молотком на дворника ГБУ «Жилищник».

Как сообщает Life, 26-летний водитель иномарки несколько раз ударил 47-летнего дворника молотком по голове, после чего скрылся с места преступления. Дворника госпитализировали, сейчас врачи борются за его жизнь.

Полицейские ищут подозреваемого в преступлении. Они смогли установить адрес, по которому зарегистрирован водитель машины, но оказалось, что в квартире никто не живет. Предполагаемого преступника объявили в розыск.

читайте также:К задержанному вызвали бригаду психиатров. Френкеля пытались связать (успешно), в результате чего он получил кучу дополнительных ссадин и синяков
Депутат об избиении фотографа в Питере: Дело в безнаказанности НОД
Член Союза журналистов России, депутат Думы прокомментировал избиение фотографа психиатрами и «патриотами» в Питере »

читайте также:
ДПСников, не остановивших избиение врачей в больнице, накажут
Полиция разыскивает мужчину, избившего врача в больнице, а также расследует бездействие сотрудников ДПС »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Тверскому музею дарят исторические фигурки козлов
13:05, 12 Февраля 2017
Sobesednik.ru узнал о существовании в Твери довольно необычного музея, а именно – Музея Козла
»
Неверные звезды: любовь не делится на три?
11:04, 12 Февраля 2017
Вокалистка группы «А-Студио» Кети Топурия попалась на измене. Sobesednik.ru попытался разобраться в ситуации
»
Фильм "Джон Уик 2": Еще злее и прекраснее
10:20, 12 Февраля 2017
Обозреватель Sobesednik.ru о неожиданных поворотах сюжета второй части фильма «Джон Уик»
»