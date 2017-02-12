Происшествия
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
09:58, 12 Февраля 2017 Версия для печати

Хулиганы задержали поезда на Белорусском направлении МЖД

Утром 12 февраля поезд Москва — Голицыно задерживается на Белорусском направлении МЖД.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) пишет о том, что на Белорусском направлении задерживаются поезда.

«Перегон Москва Смоленская — Фили: поезд №6505 (Москва — Голицыно) задержан на 13 минут», — сказали агентству в ЦППК.

Поезд задержан из-за «хулиганских действий посторонних лиц», однако в чем именно заключаются эти действия, в ЦППК не уточнили.

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Карпухина Мария

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