20-летний москвич поджег бездомную женщину на востоке Москвы

Полицейские задержали молодого человека, который поджег ночевавшую на чердаке дома бездомную женщину.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в ночь на 11 февраля в доме 40 на Щербаковской улице в районе Соколиная Гора ВАО Москвы. На чердаке дома, где произошел пожар, обнаружили 37-летнюю женщину с серьезными ожогами головы, шеи и рук. Она была госпитализирована.

«Со слов потерпевшей, неизвестный облил ее какой-то жидкостью, поджег одежду и скрылся», — сказали агентству в полиции.

Там добавили, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, «которым оказался нигде не работающий москвич 1996 года рождения».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.