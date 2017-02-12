20-летний москвич поджег бездомную женщину на востоке Москвы

Полицейские задержали молодого человека, который поджег ночевавшую на чердаке дома бездомную женщину.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в ночь на 11 февраля в доме 40 на Щербаковской улице в районе Соколиная Гора ВАО Москвы. На чердаке дома, где произошел пожар, обнаружили 37-летнюю женщину с серьезными ожогами головы, шеи и рук. Она была госпитализирована.
«Со слов потерпевшей, неизвестный облил ее какой-то жидкостью, поджег одежду и скрылся», — сказали агентству в полиции.
Там добавили, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, «которым оказался нигде не работающий москвич 1996 года рождения».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.