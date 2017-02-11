Происшествия
Источник: ТАСС
08:21, 11 Февраля 2017 Версия для печати

В ВАО поймали педофила, который 8 лет насиловал мальчиков

Московская полиция задержала подозреваемого в сексуальном насилии над детьми.

Как сообщили ТАСС в столичном управлении Следственного комитета РФ, задержанный Геннадий Семенов подозревается в том, что с 2009 по 2017 год совершал действия сексуального характера с несовершеннолетними мальчиками. По данным СК, преступник знакомился с детьми на улицах и быстро втирался к ним в доверие. Мужчина приглашал мальчиков к себе домой и там насиловал их.

В частности, СК известно о том, что в указанный период Семенов надругался над двумя детьми 2001 года рождения и одним мальчиком 2003 года рождения. Это происходило в его квартире на Вешняковской улице в районе Вешняки ВАО.

Родители потерпевших обратились в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый был задержан. При обыске в его квартире нашли диски с порнографическими фильмами.

В настоящее время следователи устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, сам он находится под арестом. Семенову также предстоит пройти психолого-сексолого-психиатрические судебные экспертизы.

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Соловьева Екатерина

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