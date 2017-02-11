Происшествия
Источник: ТАСС
14:16, 11 Февраля 2017 Версия для печати

В ДТП с автобусом под Липецком погибли все пассажиры ВАЗ

В аварии с участием пассажирского автобуса и двух легковых машин погибли два человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Липецкой области, ДТП произошло около 9:30 мск в субботу, 11 февраля, на федеральной трассе М-4 «Дон». На 368 километре автодороги рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Липецка в Москву, столкнулся с двумя автомобилями Lada Largus и ВАЗ. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель одной из легковушек, который выехал на встречную полосу.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ погибли, еще один участник аварии пострадал и был госпитализирован.

11 пассажиров и водитель автобуса не пострадали, сообщили в пресс-службе.

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Соловьева Екатерина

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