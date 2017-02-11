Происшествия
Источник: РЕН ТВ
09:26, 11 Февраля 2017 Версия для печати

В Бурятии пойман водитель, выбросивший 60 кг марихуаны на дорогу

В Бурятии полицейские задержали мужчину, который перевозил в своем автомобиле 60 кг наркотиков.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МВД по Республике Бурятия, инцидент произошел в Бичурском районе республики на автодороге Улан-Удэ – Николаевский – Подлопатки – Окино-Ключи. По данным агентства, проезжая на расстоянии 100 метров от поста ГИБДД, неизвестный автомобилист выбросил из салона своей машины мешки с большим количеством сушеной растительной массы.

Заподозрив, что вещества могут являться наркотиками, сотрудники полиции немедленно задержали машину. При осмотре автомобиля в салоне также обнаружились остатки сухой травы. Позже экспертиза показала, что это вещество – марихуана. В выброшенном на дорогу мешке оказалось 60 кг наркотического вещества.

Как отмечает агентство, в задержанном автомобиле находились три человека. Один из них, 21-летний житель Улан-Удэ, признался, что сам собирал марихуану еще прошлым летом. В момент задержания за рулем автомобиля находился его друг, которого он попросил «добросить его с запрещенным грузом до дома».

Сообщается, что хозяин наркотиков был ранее судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение, изготовление и перевозка наркотических средств».

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Соловьева Екатерина

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