Происшествия
Источник: "Интерфакс"
09:52, 11 Февраля 2017 Версия для печати

Три участника массовой драки у метро "Рижская" попали в больницу

Возле станции метро «Рижская» в Москве произошла массовая драка, трое участников которой пострадали.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в субботу, 11 февраля, произошла массовая драка у станции метро «Рижская» в Мещанском районе ЦАО. По данным полиции, в конфликте приняли участие около 10 человек. Трое участников драки получили серьезные ранения и были госпитализированы.

Официального комментария от правоохранителей по факту инцидента пока не поступало.

Причина происшествия устанавливается.

читайте также:Участника драки в Москве задержала полиция
Полиция задержала участника массовой драки у ЦУМа
В ГУ МВД рассказали подробности массовой драки, произошедшей 13 августа у ЦУМа в Москве »

читайте также:
Участники драки на юге Москвы с 4 пострадавшими были знакомы
На юге Москвы две группы людей подрались в ночь на 7 августа. Четверо доставлены в больницу »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Анастасия Заволокина: "Играй, гармонь" лечит от болезней
11:07, 11 Февраля 2017
Sobesednik.ru пообщался с дочерью телеведущего и самого известного гармониста страны Геннадия Заволокина
»
Кинозастолье с Натальей Ванденко. А вы "Ноктюрн" испечь смогли бы?
07:09, 11 Февраля 2017
Кулинар Sobesednik.ru решила напомнить о том самом пироге «Ноктюрн» из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
»
Евгений Ясин: Чего боится российский бизнес
00:02, 11 Февраля 2017
Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин – о государственном регулировании бизнеса
»