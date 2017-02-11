Три участника массовой драки у метро "Рижская" попали в больницу

Возле станции метро «Рижская» в Москве произошла массовая драка, трое участников которой пострадали.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в субботу, 11 февраля, произошла массовая драка у станции метро «Рижская» в Мещанском районе ЦАО. По данным полиции, в конфликте приняли участие около 10 человек. Трое участников драки получили серьезные ранения и были госпитализированы.

Официального комментария от правоохранителей по факту инцидента пока не поступало.

Причина происшествия устанавливается.