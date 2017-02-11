Сын экс-мэра Владикавказа превратил авто старика в груду металла

Сын бывшего мэра Владикавказа стал виновником ДТП, в котором погиб пожилой водитель.

Как сообщает веб-портал Life, авария произошла на 313 километре федеральной трассы «Кавказ». Автомобиль Range Rover, за рулем которого находился 23-летний сын экс-мэра Владикавказа Сергея Дзантиева Георгий, двигался со стороны Невинномысска в направлении Минеральных Вод. На высокой скорости иномарка врезалась в идущий впереди «Москвич».

В результате мощного удара отечественный автомобиль оказался буквально раздавлен. Находившийся за рулем 63-летний водитель погиб на месте. Ехавший с ним пассажир получил травмы и был доставлен в больницу. Также в аварии пострадали трое пассажиров джипа, однако их травмы оказались незначительными, от госпитализации они отказались.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, ведется расследование. Сын экс-мэра находится под подпиской о невыезде.