Происшествия
Источник: Life
10:33, 11 Февраля 2017 Версия для печати

Сын экс-мэра Владикавказа превратил авто старика в груду металла

Сын бывшего мэра Владикавказа стал виновником ДТП, в котором погиб пожилой водитель.

Как сообщает веб-портал Life, авария произошла на 313 километре федеральной трассы «Кавказ». Автомобиль Range Rover, за рулем которого находился 23-летний сын экс-мэра Владикавказа Сергея Дзантиева Георгий, двигался со стороны Невинномысска в направлении Минеральных Вод. На высокой скорости иномарка врезалась в идущий впереди «Москвич».

В результате мощного удара отечественный автомобиль оказался буквально раздавлен. Находившийся за рулем 63-летний водитель погиб на месте. Ехавший с ним пассажир получил травмы и был доставлен в больницу. Также в аварии пострадали трое пассажиров джипа, однако их травмы оказались незначительными, от госпитализации они отказались.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, ведется расследование. Сын экс-мэра находится под подпиской о невыезде.

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