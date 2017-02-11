СБУ задержала женщину-снайпера, прошедшую подготовку в РФ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании женщины-снайпера из ДНР, обученной в России.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СБУ, на Украине задержана женщина-снайпер из самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в районе проведения антитеррористической операции снайпера террористической организации ДНР», — заявили в Службе безопасности.

По сведениям СБУ, женщина четыре месяца проходила военную подготовку в России. По данному факту возбуждено уголовное дело.