Происшествия
Источник: РИА "Новости"
15:27, 11 Февраля 2017 Версия для печати

СБУ задержала женщину-снайпера, прошедшую подготовку в РФ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании женщины-снайпера из ДНР, обученной в России.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СБУ, на Украине задержана женщина-снайпер из самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в районе проведения антитеррористической операции снайпера террористической организации ДНР», — заявили в Службе безопасности.

По сведениям СБУ, женщина четыре месяца проходила военную подготовку в России. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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