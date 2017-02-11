Самолет экстренно сел на Урале из-за впавшего в кому пассажира

Пассажир рейса Москва-Хабаровск скончался в Екатеринбурге после экстренной посадки самолета.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, инцидент произошел в ночь на 11 февраля. Самолет, летевший из Москвы в Хабаровск, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге после того, как одному из пассажиров стало плохо.

«Приземлился самолет в 3:05 местного времени (1:05 мск) в аэропорту "Кольцово". К борту уже "скорую" сразу подпустили. Мужчину 1963 года рождения с борта сняли и на "скорой" повезли в больницу», — рассказала представитель управления.

К сожалению, довезти пациента до больницы врачам не удалось: мужчина скончался в карете скорой помощи. Как утверждает собеседница агентства, когда потерпевшего эвакуировали из самолета, он уже впал в кому.

Самолет продолжил движение по заданному маршруту уже через час после инцидента.