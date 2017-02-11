Происшествия
Источник: Life
15:45, 11 Февраля 2017 Версия для печати

Пьяный москвич выбросил приятеля из многоэтажки из-за девушки

Причиной ссоры, в результате которой москвича столкнули с 14-го этажа, стала ревность.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 11 февраля на улице Советской Армии в Москве мужчину в ходе драки столкнули с 14-го этажа. В результате полученных травм он скончался на месте.

Как выяснил портал Life, инцидент произошел в подъезде дома, где компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент между двумя мужчинами завязался конфликт на бытовой почве. По данным СМИ, один из мужчин приревновал девушку к своему приятелю. Как только она отделилась от компании, молодой человек воспользовался моментом и сбросил соперника с 14-го этажа.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Соловьева Екатерина

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