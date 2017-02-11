Происшествия
Источник: TVN24
07:12, 11 Февраля 2017 Версия для печати

Премьер Польши попала в больницу после удара машины о дерево

Премьер-министр Польши пострадала в результате аварии в Освенциме и была доставлена в военный госпиталь.

Как сообщает телеканал TVN24, вечером в пятницу, 10 февраля, кортеж премьер-министра Польши Беаты Шидло попал в ДТП в Освенциме. По данным правоохранителей, виновником аварии стал водитель автомобиля, который совершил наезд на кортеж, пытаясь перестроиться в соседний ряд.

В результате столкновения автомобиль, в котором находилась Шидло, съехал на обочину и врезался в стоящее поблизости дерево.

По данным СМИ, польский премьер была эвакуирована с места ДТП вертолетом и доставлена в военный госпиталь в Варшаве. В настоящее время медики оценивают ее состояние как стабильное.

Как отмечает телеканал, Шидло сначала прошла обследование в больнице Освенцима и затем сама приняла решение отправиться в Варшаву.

Кроме премьер-министра в аварии также пострадали водитель и офицер Бюро охраны правительства Польши. Предполагаемый виновник ДТП не пострадал. Расследуются обстоятельства происшествия.

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