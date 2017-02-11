Наркоман без прав чуть не сбил сотрудника Росгвардии в Мытищах

В Подмосковье водитель под воздействием наркотиков пытался совершить наезд на сотрудника Росгвардии.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное управление СК, инцидент произошел вечером 10 февраля возле дома №23 по Коллективной улице в подмосковных Мытищах.

На просьбу сотрудника Росгвардии показать документы автомобилист ответил отказом и попытался скрыться. При этом водитель чуть не совершил намеренный наезд на правоохранителя, отмечают в СК.

По данным ведомства, в машине нарушителя находился еще один человек, ему удалось скрыться. Позже правоохранителям удалось задержать водителя. Выяснилось, что он пребывал в состояния наркотического опьянения. Кроме того, у мужчины не оказалось водительского удостоверения, пишет агентство.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, а также местонахождение второго мужчины.